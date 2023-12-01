Орбан предлагает вообще не выносить вопрос вступления Украины в ЕС на саммит в декабре

Венгерский премьер Виктор Орбан повторил российские нарративы, что ЕС должен поддерживать Украину не в войне, а в стремлениях к миру. Он заявил, что не одобрит начало переговоров о евроинтеграции Украины.

Венгрия предлагает Евросоюзу отложить вопрос членства Украины на 5-10 лет, а заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, пишет венгерское издание Index.

"Венгрия не накладывает вето. Нет вето, Венгрия будет блокировать решение", – заявил Орбан.

Он предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит, который пройдет 14-15 декабря.

По словам Орбана, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии". Он также считает, что в блоке нет единого мнения на этот счет, поэтому тему даже не стоит ставить на повестку дня. Орбан считает, что "заранее ясно", что согласия по вступлению Украины в ЕС среди стран-членов не будет.

Вместо переговоров о членстве венгерский премьер предлагает заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве на 5-10 лет, а когда мы увидим, что можем сотрудничать, вернуться к вопросу переговоров.

"Мы дали Украине много денег, поэтому европейские экономики находятся в плохом состоянии. ЕС отправляет деньги вагонами в Украину, чтобы украинская армия победила на передовой. Но она не выиграет, и я не уверен, что если мы отправим больше денег, она выиграет. Давайте будем тратить деньги не на войну, а на мир и прекращение огня. Второй вопрос: если мы хотим давать деньги, откуда мы их даем? Из бюджета ЕС или отдельного фонда, который будет создан межправительственным соглашением? Я поддерживаю последнее", — сказал Орбан.

Напомним, 17 октября в Пекине Орбан и российский диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны ЕС.

На встрече с диктатором Путиным Орбан использовал термин "военная операция" — так же, как это делают россияне.

Впоследствии скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россию, а решение поддержать Украину после полномасштабного вторжения РФ он назвал "стратегически ошибочным".

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