Орбан предположил, за какое время может завершиться война России против Украины

Скандальный политик считает, что Трамп может очень быстро прекратить войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о завершении войны России против Украины. По его мнению, это может произойти раньше, чем через полгода.

Об этом Орбан сказал пропагандисту Такеру Карлсону.

Карлсон спросил Орбана о том, считает ли он реальным окончательное решение вопроса по поводу российско-украинского конфликта в течение 6 месяцев.

"Да, бесспорно. Даже раньше. Серьезные ребята (вероятно, речь о Дональде Трампе – ред.). Сильные мужчины творят мир, слабые – войну. Все очень просто. Сейчас у нас есть сильные лидеры", – высказался Орбан.

Ранее Орбан раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах по поводу российско-украинской войны.

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