Орбан придумал новую причину, почему Венгрия не может отказаться от российских энергоносителей

Виктор Орбан. / © Associated Press

Венгрия вроде бы не может отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, в этом вопросе нет содержательной дискуссии.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью государственному радио, сообщает Index .

По его словам, транспортировать энергоносители по водному пути нецелесообразно, а для построенных в коммунистические времена трубопроводов нет многих альтернатив.

Орбан заявил, что месяц назад МВФ обнародовал отчет об венгерской экономике. В нем говорится о том, если Будапешт откажется от российских энергоносителей, то ВВП упал страны на четыре процентных пункта, что имело бы негативные последствия.

По его словам, сотни тысяч семей разорились бы, поскольку коммунальные услуги сильно подорожали бы.

"Надо действовать спокойно, выслушать всех. Мы примем решение, исходя из интересов венгров", – заявил он.

Орбан говорит, мол, "Америка не обязана принимать их ( венгерские ) аргументы, но мы должны выслушать друг друга".

Как сообщалось, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не будет подвергаться давлению по сокращению закупок российских энергоносителей. Пока у Словакии нет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени.

Напомним, при выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть. Также он заявил, что Китай и Индия "являются основными спонсорами войны".