Орбан пригрозил Европейскому Союзу: что разозлило политика

Премьер не соглашается с политикой ЕС в отношении мигрантов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пригрозил Европейскому Союзу. Причиной стал вопрос беженцев и миграционный спор.
На странице политики в сети Х появилось сообщение.
Венгерский премьер пригрозил Брюсселю отправить мигрантов, если Евросоюз не прекратит "преследовать" страну за ограничительную политику предоставления убежища.
"Бюрократы в Брюсселе, кажется, не понимают сообщения. Если они будут продолжать нас преследовать, используя закон о нелегальных мигрантах, мы перевезем мигрантов от венгерской границы до главной площади Брюсселя (в соответствии с правилами, изложенными в их неудачном миграционном пакте)", — написал .
Он отметил, что Евросоюз "застел свою кровать", а сейчас должен "у него лечь".
Напомним, Die Weltwoche сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
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