Орбан признался, почему согласился на выделение помощи Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан объяснил, как согласился на выделение Украине 50 млрд. евро от ЕС.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он согласился снять вето с выделения пакета помощи из-за того, что "был в тупике".

Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции "Kossuth".

"Я был в тупике. Если бы это соглашение не было достигнуто и Венгрия продолжала использовать свое право вето, тогда 26 стран-членов согласились бы направить деньги в Украину и забрали бы средства, предназначенные для Венгрии, и отправили бы их также в Украину — почему бы это было хорошо? – сказал венгерский премьер.

В то же время Орбан подчеркнул, что между Украиной и РФ должны начаться мирные переговоры.

"Время на стороне россиян, и чем дольше идет война, тем больше людей погибает", — заявил премьер-министр Венгрии.

50 миллиардов для Украины: что известно

В четверг, 1 февраля, лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

Европейским лидерам удалось склонить к этому решению Орбана тремя факторами, говорят дипломаты. Будет ежегодный доклад Европейской комиссии о реализации пакета помощи, состоятся дебаты на уровне лидеров по имплементации пакета, и, если это потребуется, через два года Европейский совет попросит Комиссию предложить пересмотр нового бюджета в соответствии с последней версией проекта выводов Европейского Совета.

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