Орбан проиграл выборы: у Трампа отреагировали

Вэнс, Трамп и Рубио. / © Associated Press

Реклама

Администрация Белого дома поддерживала на парламентских выборах в Венгрии премьера Виктора Орбана, потому что он выступал против «европейской бюрократии» в защиту интересов США.

Об этом заявил американский вице — президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Когда европейский бюрократ атаковал американскую компанию, иногда единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан», — заявил он.

Реклама

Вэнс выразил соболезнования, потому что Орбан проиграл выборы. Чиновник назвал венгерского политика «прекрасным парнем», который за 16 лет «фундаментально изменил» страну. В то же время, говорит вице-президент, Штаты будут работать и с будущим премьером Петером Мадьяром.

Комментируя поездку в Венгрию в поддержку Орбана, Венс сказал, что это был «правильный поступок», потому что США хотели поддержать «человека, который долго стоял рядом с нами (Америкой — Ред)».

«Мы уехали в Венгрию не потому, что ожидали легкой победы Виктора Орбана на выборах; мы уехали, потому что считали это правильным решением», — заявил он.

Визит Венса в Орбан в Венгрию.

Джей ди Вэнс перед выборами прибыл с официальным визитом в Венгрию. Во время визита он не только восхвалял и открыто поддержал Орбана в политической погоне, но и сделал немало заявлений в адрес Украины. В частности, он заговорил о территориях намекая на уступки Киева. Вэнс заявил, что считает нецелесообразными «торги» между Украиной и Россией за «несколько квадратных километров».

Реклама

Кроме того, он вице-президент США выдвинул серьезное обвинение Украине, заявив, что якобы в украинских спецслужбах «есть элементы», которые «стараются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы». Мол, это их обычная практика.

Поражение Орбана на выборах — последние новости

Аналитики ISW отмечают, что в Кремле скрывают панику из-за краха Виктора Орбана, несмотря на то, что «фюрер» РФ Владимир Путин лично поддержал венгерского премьера на выборах. Агрессорка Россия теряет ключевого европейского союзника.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что политику в Венгрии будет определять не только Петер Мадяр , одержавший победу на выборах. Это ведь не президентская республика, это парламентская республика. Фесенко подчеркнул, что поражение Виктора Орбана — это важный сигнал и для Европы, и для Украины.