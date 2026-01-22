Орбан прокомментировал намек Зеленского о заслуженном подзатыльнике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «каждый получит, что заслужил», после того, как украинский президент Владимир Зеленский намекнул, что этот политик заслуживает подзатыльника.

Об этом он написал в соцсети Х.

Орбан цинично заявил, что украинский президент «уже четвертый год не может или не хочет довести войну до конца», не упомянув, что положить конец российской агрессии в Украине может только хозяин Кремля Владимир Путин, которого венгерский премьер посещал в Москве.

Реклама

Венгерский лидер в очередной раз подчеркнул, что не будет поддерживать «военные усилия» Украины, но, несмотря на все «оскорбления» в его сторону, Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии и топлива и поддерживать украинских беженцев.

«Все остальное определит сама жизнь, и каждый получит то, что заслужил», — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана.

«Каждый Виктор, который живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие москвы», — сказал он.