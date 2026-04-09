Орбан прокомментировал связи с Кремлем и апеллировал к США

Виктор Орбан и Джей дивенс. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвергает все обвинения в близости к агрессорке России.

Об этом он заявил на митинге, сообщает The Guardian.

Во время своего выступления он заявил, что «это не русские, а вице-президент США (Джей ди Венс — Ред.) посетил Венгрию», чтобы поддержать его.

Кроме того, Орбан настаивает, что Будапешт остается частью Запада. Впрочем, стране «вредит то, что, как мы видим, происходит с Западной Европой».

«Нам больно, что немецкие христианские демократы, ХСС стали левой партией до такой степени, что сотрудничать с ними стало невозможно. Сегодня наша сильнейшая опора для западного мира — не наши сестринские партии в Германии, а республиканцы в США, с которыми мы сотрудничаем», — утверждал он.

Напомним, Politico обнародовало план сближения Венгрии и РФ. Издание получило доступ к документам российского правительства, подтверждающим масштабную экономическую и политическую интеграцию Будапешта и Москвы.

Из обнародованных документов стало известно, что Будапешт согласился изменить «негативную тенденцию» в торговле, возникшей из-за санкций ЕС. Кроме нефти и газа, соглашение предусматривает привлечение российских преподавателей для усиления изучения русского языка в Венгрии, а также программы обмена для аспирантов и спортсменов.

Отметим, американский вице-президент Джей ди Вэнс прибыл в Будапешт для участия в агитации за премьера Венгрии Виктора Орбана. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эту поездку «неполезной».