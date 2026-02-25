Орбан пугает Венгрию "атакой" Украины: в Раде резко ответили

Народный депутат Роман Костенко

Обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы готовит удары по венгерской критической инфраструктуре, бессмысленны и не имеют никакой основы. Киев ведет тяжелую войну против России и точно не намерен бросать вызов всему Североатлантическому альянсу.

Об этом рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "24 Каналу".

Подыгрыш России и политические цели

По словам нардепа, такие громкие высказывания венгерского лидера нацелены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию и откровенный подыгрыш интересам Кремля. Москва непременно воспользуется этими заявлениями, чтобы выставить Украину угрожающим соседнему государству агрессором.

«Заявление Орбана о том, что Украина якобы собирается наносить удары по стране ЕС и государству-члену НАТО абсурдно. Он использует это в своих политических целях, возможно, влияя на свой электорат, подыгрывая конечно России», — подчеркнул Роман Костенко.

Депутат подчеркнул, что руководство НАТО должно официально запросить у Венгрии разведывательную информацию, на основании которой Орбан делает такие серьезные обвинения. Если угроза действительно существует, Североатлантический союз должен активировать пятую статью.

«Потому что если она [Украина — ред.] начнет воевать даже с маленькой Венгрией, то к ее защите должно включиться все НАТО. Это абсурд, нацеленный либо на то, чтобы подыграть России, либо Орбан просто работает на свой электорат, надеясь, что, возможно, это его сплотит, либо пытается оттянуть украинские силы еще на западную границу», — предположил парламентарий.

Венгрия разворачивает войска из-за «угрозы» от Украины

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетической инфраструктуры от потенциальных атак, из-за чего Венгрия разворачивает войска и спецсредства вблизи ключевых объектов. Полиция также будет осуществлять усиленное патрулирование у электростанций и диспетчерских центров.

При этом Будапешт до сих пор не предоставил доказательств или дополнительных разъяснений того, на чем именно основываются такие серьезные предположения. В венгерском правительстве отмечают, что эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности в условиях роста рисков.

Орбан обвинил Брюссель и Украину в «войне»

Перед этим Виктор Орбан обвинил Брюссель и Украину в войне против Венгрии после публикации издания Politico об идее вступления в ЕС авансом для Киева. Он назвал это открытым планом по свержению его правительства и попыткой привести к власти оппозиционную партию Тиса, которая снимет вето с важных европейских решений.

Венгерский премьер призвал своих сторонников остановить этот план на предстоящих апрельских выборах. По его словам, правящая партия "Фидес" остается единственной силой, которая стоит между страной и правлением Брюсселя и гарантирует суверенитет государства.