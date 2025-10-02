Орбан раскритиковал Туска: Польша в ответ жестко поставила премьера Венгрии на место

Дональд Туск и Виктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил польского коллегу Дональда Туска в "опасной игре" с безопасностью Европы. Варшава резко отреагировала на критику из Будапешта.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает Euractiv.

Он подчеркнул, что Венгрия продолжает покупать российскую нефть, финансируя войну.

Реклама

"Уважаемый господин премьер-министр, пожалуйста, прекратите это делать - без денег россияне не смогут продолжать войну", - подчеркнул польский политик.

По его словам, в Европе кроме Орбана продолжает в значительной степени полагаться на российское топливо еще и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его правительство также выступает против продления санкций ЕС.

Заявление Орбана на адрес Туска

Дональд Туск, выступая на Варшавском форуме безопасности, заявил, что война в Украине - это также "наша война". Орбану такое заявление не понравилось. Он обвинил премьера Польши в рисковании жизнями миллионов европейцев и заявил, что "вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет".

"Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия - нет. Так же, как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру с жизнями и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!" – написал Орбан в Сети Х .

Реклама

Напомним, на Варшавском форуме безопасности Дональд Туск встревожил заявлением об угрозе для будущего стран Запада. По его словам, только совместные действия Запада способны остановить Российскую Федерацию и предотвратить глобальные последствия для будущих поколений. Победа Кремля, говорит польский премьер, будет иметь глобальные последствия, которые "коснутся не только нашего поколения, но и последующих".