Орбан разозлился на Латвию: что не понравилось скандальному премьеру

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с упреками к коллеге из Латвии Эвике Силини. Ему не понравилось, что премьер в ситуации с блокировкой 90 млрд евро для Украины поддержала Киев, а не Будапешт.

Об этом говорится в заявлении Орбана, которое он опубликовал в Сети Х.

Заметим, венгерский премьер отвечал на сообщение Силини, в котором она подчеркнула, что во время Европейского совета в декабре прошлого года Будапешт поддержал предоставление кредита, а потому нужно выполнять обязательства.

Впрочем, глава правительства Венгрии говорит, что его страна вроде бы действует в рамках того соглашения с ЕС. В то же время обвинил Киев в том, что он «незаконно изменил согласованные условия с декабря 2025-го».

«Мы согласились на эту договоренность, потому что в то время Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию», — заявил Орбан.

Также он дерзко посоветовал Силини не «нападать на него», а «стучать в дверь президента Зеленского, призывая его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии».

«Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия, наш союзник в НАТО и партнер в Европейском Союзе, стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства», — упрекнул Орбан.

В то же время, позицию Будапешта он назвал «юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной».

Ситуация вокруг Орбана и Венгрии

ЕС может «прикрыть» финансирование Венгрии, если Орбан дальше останется у власти. Блокировка важного кредитного пакета для Украины на сумму 90 млрд евро может обернуться для Будапешта не только политической изоляцией, но и катастрофическими финансовыми потерями.

Немецкий депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мориц Кернер «разнес» политику Орбана. Он заявил, что во времена его премьерства Венгрия стала одной из самых бедных и коррумпированных в Евросоюзе. Кернер заявил, что венгерский политик «обворовал свое население и обогатил свою семью и друзей».

В то же время, президент США Дональд Трамп открыто поддержал Орбана перед выборами. Он назвал венгерского премьера «сильным лидером», который «защищает свои границы, культуру, суверенитет и ценности», а также пожелав ему победы «с большим отрывом».

