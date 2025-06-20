Орбан разворачивает антиукраинскую кампанию — стало известно, с какой целью

Антиукраинская кампания Орбана направлена на политического оппонента накануне выборов в Венгрии / © Associated Press

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В преддверии национальных выборов в Венгрии, которые пройдут весной 2026 года, а также на фоне падения рейтинга правящей партии, премьер-министр Виктор Орбан разворачивает масштабную антиукраинскую кампанию. Он надеется таким образом склонить избирателей на свою сторону и дискредитировать главного соперника.

Это передает ABC News.

В отличие от большинства стран ЕС, поддерживающих Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году, правительство Орбана заняло другую позицию: отказ от передачи оружия Украине, требования по отмене санкций против России и конфронтационная риторика в отношении Киева и союзников с ЕС.

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На фоне снижения рейтинга партии «Фидес» и роста популярности новой оппозиционной силы Орбан усилил свою риторику, подавая выборы как выбор между войной и миром.

«Не стоит питать иллюзий: Брюссель и Украина вместе строят марионеточное правительство в Венгрии. Они хотят изменить нашу политику по отношению к Украине после выборов, или даже раньше», — сказал Орбан.

Ключевым элементом его заявлений стала критика возможного вступления Украины в ЕС. Если раньше Орбан поддерживал эту идею, то сейчас утверждает, что Венгрии это принесет преступность, дешевую рабочую силу и низкокачественную сельхозпродукцию, подрывая национальную экономику и суверенитет.

Пропаганда Орбана также распространяет фейковые заявления о том, что Украина и ЕС хотят отправить венгерских солдат на войну. В соцсетях премьера появилось видео с анимационными сценами боев, ранеными и гробами под венгерскими флагами, сопровождаемое словами:

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«Мы не хотим, чтобы наши дети, как часть венгерской армии, ехали на украинский фронт и возвращались в гробах», — сказал Орбан.

Антиукраинская риторика в Венгрии: Орбан атакует оппонентов и Киев

Главной мишенью стал Петер Мадяр — бывший член «Фидеса» и бывший муж министра юстиции. Его новая партия Тиса быстро набирает рейтинг, и эксперты считают, что Орбан готовит почву для дискредитации или даже исключения Мадяра из политического процесса.

Правительство Венгрии обвинило Мадяра и его партию в проукраинских взглядах и поддержке вступления Украины в ЕС. В частности, утверждается, что один из членов Тиса, бывший начальник Генштаба, якобы имеет «тесные связи с украинской разведкой». Никаких доказательств не было предоставлено.

«Это возмутительно и раздражает до глубины души, когда патриота, который с детства готовился к службе и присягнул на верность стране, обвиняют в измене те, кто готов продать свое государство», — ответил Мадяр.

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В марте 2025-го правительство запустило массированную коммуникационную кампанию с билбордами, телерекламой и онлайн-постами. На них президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен изображены как заговорщики, якобы желающие уничтожить Венгрию. К примеру, на одном из плакатов написано: «Они втянут Украину в ЕС — а платить будем мы! Голосуй против!»

Украинская сторона реагирует сдержанно. В недавнем интервью для венгерского издания Válasz Online Зеленский заявил, что премьер-министр Виктор Орбан использует войну в Украине для своих политических целей.

«Это — нечестно», — сказал Зеленский.

Также Зеленский выразил возмущение использованием своего изображения в предвыборной кампании Орбана, назвав это неэтичным.

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МИД Украины также осудило действия Будапешта.

«Риторика венгерского правительства, демонизирующая Украину и президента Зеленского, вышла из-под контроля. Они молчат, когда нужны принципиальные действия, и обвиняют безосновательно, когда нужна дипломатия», — отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на запланированном на 2025 год референдуме.

Также Орбан опубликовал фото бюллетеня с отметкой «против», утверждая, что членство Украины угрожает венгерской экономике.

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