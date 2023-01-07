Орбан считает, что Запад начал "холодную войну", а Венгрии следует поддерживать отношения с его оппонентами

Премьер Венгрии считает, что государство должно быть посредником между Западом и Востоком и не участвовать в новой "холодной войне".

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западноцентрического порядка, который якобы сделала отчетливой война РФ против Украины, Запад начал новую "холодную войну". По мнению политика, Венгрия в этой войне должна стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

Об этом Орбан сказал в своей речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калманатези, тезисы которого опубликовал политический советник премьера Балаш Орбан в статье для Mandiner.

"В настоящее время очевидно, что наибольшим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и догонять развитые страны, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", — говорится в материале.

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Орбан считает, что неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое. Поэтому в результате у США появляются новые соперники. Отчасти это происходит из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Относительно причин кризиса неолиберального порядка венгерский премьер привел пример миграционного кризиса, Brexit, победы Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

"Точку над "и" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", – говорится в статье советника Орбана.

Он также передал мнение премьера Венгрии о том, что Запад во главе со США в ответ начал новую "холодную войну", то есть блочное противостояние между Западом и его соперниками.

В представлении Орбана новый мировой порядок – это система иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. Политик убежден, что это особенно плохо для Венгрии, у которой отрицательный исторический опыт пребывания в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", – убежден Орбан.

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По его мнению, такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

Это означает, что Венгрия (в рамках системы иерархических сетей) должна находиться в хороших отношениях с государствами-конкурентами Запада, где доминируют США – поскольку так можно избежать маргинализации страны.

Напомним, в конце декабря 2022 года Орбан сделал скандальное заявление о том, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать Киеву. Венгерский премьер выступает за переговоры Украины с государством-агрессором.

Заявление Орбана раскритиковали в украинском МИД и посоветовали политику "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".

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