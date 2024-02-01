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Орбан сделал циничное заявление после решения выделить Украине 50 млрд евро от ЕС

Орбан сделал циничное заявление после решения выделить Украине 50 млрд евро от ЕС

Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Венгерский премьер Орбан прокомментировал выделение Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о решении ЕС о помощи Украине, как о своей победе.

Об этом он написал в своем Facebook.

Орбан заявил, что Венгрия якобы договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.

"Мы это выбороли! Венгры не должны давать деньги украинцам! Мы не будем участвовать в войне, не будем посылать оружие, мы остаемся на стороне мира!" - заявил он.

Напомним, в четверг, 1 февраля, лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

Европейским лидерам удалось склонить к этому решению Орбана тремя факторами, говорят дипломаты. Будет ежегодный доклад Европейской комиссии о реализации пакета помощи, состоятся дебаты на уровне лидеров по имплементации пакета, и, если это потребуется, через два года Европейский совет попросит Комиссию предложить пересмотр нового бюджета в соответствии с последней версией проекта выводов Европейского Совета.

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