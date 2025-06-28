Орбан сделал дерзкое заявление о вступлении Украины в НАТО и "угрозе" Третьей мировой

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Принятие Украины в НАТО означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X.

Политик снова выступил против присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу. По его словам, якобы ЕС "безрассудно спешит" с принятием в отношении Киева и рискует войной.

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"Безрассудная спешка ЕС принять Украину перетянет линию фронта в сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие — спички в пороховую бочку не бросают. Мы не позволим им превратить Европу в поле битвы", - заявил глава венгерского правительства.

Напомним, накануне Орбан заявил, что Будапешт якобы остановил вступление Украины в Европейский Союз. По словам венгерского политика, таковы результаты организованного его правительством "референдума".

По мнению Орбана, Украина не по своей вине является "неопределенным образованием". Он цинично заявил о том, что, мол, "не знает, что такое Украина сегодня, какова протяженность ее границ".

Напомним, ранее премьер-министр объяснил, почему якобы выступает против вступления Украины в ЕС. Мол, он не хочет дойти до того, чтобы с ней не интегрировать войну.

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Дата публикации 19:40, 27.06.25 Количество просмотров 48 Вступление Украины в ЕС заблокировали?! Послушайте, как хвастается Орбан!