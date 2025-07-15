Орбан сделал громкое заявление о мобилизации и "убийствах" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы в Украине «людей бьют до смерти» во время «принудительной мобилизации» и призвал Евросоюз отреагировать.

Об этом глава венгерского правительства сказал в программе Pikk Extra, опубликованной на YouTube-канале Magyar Nemzet.

Орбан заявил, что Евросоюз не может молчать, если в стране, которая находится в состоянии войны (Украине), «людей избивают до смерти», особенно если речь идет о гражданах государств-членов ЕС. Политик призвал Брюссель решительно выступить против украинской «принудительной мобилизации».

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«Нельзя сегодня произносить речи о евроинтеграции Украины, а завтра хоронить людей, которых забили во время принудительной мобилизации», — высказался премьер Венгрии.

Он отметил, что правительство его страны внимательно следит за ситуацией, знает о случаях «принудительной» или обычной мобилизации этнических венгров, о погибших и об оставшихся сиротах. По словам Орбана, правительство Венгрии пытается им помогать.

«И поскольку речь идет о гражданах страны-члена ЕС — Венгрии, мы стучим в двери Брюсселя и требуем, чтобы они выступили против практики украинской принудительной мобилизации», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Напомним, ранее в июле венгерские медиа сообщили о смерти своего гражданина на Закарпатье, обвинив украинский ТЦК и СП в избиении мужчины до смерти. Украина опровергла избиение и заявила, что военнообязанный умер из-за проблем со здоровьем. Кстати, мужчина также имел украинское гражданство.

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Из-за смерти жителя Закарпатья Министерство иностранных дел Венгрии вызвало к себе посла Украины Федора Шандора.