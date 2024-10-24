Сторонник путинского режима, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что План победы президента Украины Владимира Зеленского предусматривает расширение войны.

Об этом со ссылкой на венгерского политика сообщает издание Magyar Nemzet.

"Растут шансы, что война распространится. Если это произойдет, кто знает, где она остановится. Мы не были так близки к мировой войне за последние 70 лет. Король голый: брюссельские бюрократы втянули Запад в безнадежную войну", — цинично выразился Орбан.

Орбан нагло заявляет, что, мол, украинский План победы состоит в том, чтобы продолжить войну, пригласить Украину в НАТО, перенести войну на российскую землю. По его словам, своим планом Украина хочет после победы заменить американцев и взять на себя безопасность всей Европы, имея усиленную армию.

"И мы, венгры, можем однажды проснуться и увидеть славянских солдат с Востока на венгерской территории. Мы этого не хотим", — Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что, мол, давление со стороны Брюсселя на Венгрию и на правительство растет, отметив, что венгры должны решить, "хотим ли мы воевать против России".

Как сообщалось, Виктор Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии. Это заявление прозвучало на фоне увеличения сторонников партии "Тиса", которую возглавляет лидер оппозиции Петер Мадяр.

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