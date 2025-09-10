ТСН в социальных сетях

Орбан сделал неоднозначное заявление после атаки дронов РФ на Польшу

Орбан заявляет, что его политика оказалась правильной.

Дональд Туск и Виктор Орбан.

Дональд Туск и Виктор Орбан. / © Associated Press

Венгерская политика "призывов к миру" в войне между Украиной и Россией является "умной и рациональной". Это доказывает "инцидент" с российскими дронами в Польше.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

Он отметил, что нарушение территориальной целостности Польши "неприемлемо". Он отметил поддержку Варшавы Будапештом.

"Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец", - подчеркнул Орбан.

По его словам, эти события свидетельствуют о необходимости достичь мира между Украиной и Россией. Именно поэтому, выразился он, Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, "направленные на достижение мира".

Напомним, ночью российские "Шахеды" атаковали Польшу, силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. Было зафиксировано 19 нарушений польского воздушного пространства страны, большинство – с территории Беларуси. Первые дроны в небе над республикой зафиксировали поздно вечером 9 сентября – около 23:30.

После ночного налета в Польше обнаружили еще и части ракеты "неустановленного происхождения". В Оперативном командовании Вооруженных сил подчеркивают, обломки ракеты пока классифицируются как имеющие "неизвестное происхождение", но они могут оказаться оборонной ракетой.

