Политика
878
1 мин

Орбан сделал неожиданное заявление о слабости России

Виктор Орбан заявил, что Венгрия сильнее России и готова решительно действовать в случае нарушения воздушного пространства.

Ирина Лабьяк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что Россия не может навредить его стране, поскольку является слабой. Орбан также сказал, как будет действовать Венгрия в случае залета российских дронов на ее территорию.

Свои заявления глава венгерского правительства сделал в эфире Harcosok Oraja.

Орбан отметил, что Россия якобы не может навредить Венгрии, поскольку она является слабой в военном, экономическом и демографическом смыслах.

«Мы сильнее, но ведем себя, как слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся», — заверил премьер-министр.

Напомним, накануне Орбан спровоцировал международный скандал: заявил, что Украина не является независимым суверенным государством, поскольку полностью зависит от финансовой помощи Запада. В то же время политик минимизировал инцидент с залетанием венгерских дронов в Украину, назвав это «не проблемой».

Орбан также объявил, что его страна не откажется от российских нефти и газа, поскольку РФ, по его словам, «гарантирует безопасность Венгрии» благодаря надежным долгосрочным контрактам.

878
