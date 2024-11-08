Орбан сделал неожиданное заявление относительно борьбы Украины с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности помочь Украине, но подчеркнул, что не будет давать советов по ведению войны с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не говорил украинцам, что делать в контексте войны с Россией, но готов "по-соседски" помочь.

Об этом он сказал на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште.

Орбан отметил, что Украина – суверенная страна и то, что Украина делает, принадлежит исключительно украинцам.

"Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать продолжать или нет", – сказал он.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены только на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет оказывать негативное влияние на Венгрию.

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"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более продолжительному миру.

По его словам, в условиях когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего чем то, что светит им сейчас", – отметил Орбан.

Напомним, ранее сторонник путинского режима, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы План победы президента Украины Владимира Зеленского предусматривает расширение войны.

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