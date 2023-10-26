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Орбан сделал новое циничное заявление относительно финпомощи ЕС для Украины

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Орбан сделал новое циничное заявление относительно финпомощи ЕС для Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан. / Фото: Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о желании заключить с Украиной соглашение в контексте блокирования его страной в 500 миллионов евро военной помощи от ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова заключить соглашение с Украиной.

Об этом он заявил по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе 26 октября, сообщает 24 Канал.

Он заявил о желании заключить с Киевом соглашение, однако его подробности он пока не разглашает.

"Мы ждем, когда украинская делегация приедет в Будапешт. Мы готовы заключить соглашение", — сказал он.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Венгрия уже не раз ветировала выделение 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Все потому, что Украина внесла в список "спонсоров войны" венгерский OTP Bank. Учреждение продолжает работать в России и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Однако Венгрии такой ответ Украины не понравился, и она решила воспользоваться своим правом блокирования финансовой помощи Украине. В стране заявили, что им "будет очень тяжело" договориться с ЕС о новых санкциях против России. Также страна пригрозила блокированием новых траншей из Европейского фонда мира, заявив, что "пока OTP Bank не будет изъят из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине".

Впоследствии Украина пошла Венгрии на уступки и изъяла OTP Bank из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Правда, и это не заставило Будапешт отозвать свою блокировку.

Позже появилось новое требование к Украине — дать юридические гарантии, что банк больше не будут включать в список спонсоров войны.

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Дата публикации
Просмотры
2664
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