Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине: что произошло на этот раз
Премьер Венгрии заявил о военной угрозе Венгрии со стороны Украины.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что один из командиров украинской армии пригрозил военным вторжением его стране.
Орбан подчеркнул, что серьезно воспринимает такие угрозы и что Украина представляет угрозу Венгрии.
«Строить и содержать огромную украинскую армию за европейские деньги противоречит интересам безопасности Венгрии. Я вижу риск того, что все сильнее украинская армия будет на восточных границах Венгрии», — сказал он.
Отдельно Орбан заявил, что Венгрия «не будет участвовать в войне против России» и не будет посылать военных в Украину. По его словам, такая политика сохранится до тех пор, пока у власти остается его партия «Фидес».
Напомним, Орбан резко обострил риторику по отношению к Украине и Европейскому Союзу, выступая на «антивенном» собрании в городе Сомбатгей. В своей речи он фактически представил Украину как внешнего врага Венгрии, а Брюссель как главного политического противника, на противопоставлении которому строится предстоящая избирательная кампания.
Отметим, позиция Будапешта традиционно остается одной из наиболее критических по отношению к евроинтеграционным процессам Украины. Венгрия неоднократно блокировала или задерживала решения ЕС, касающиеся Киева, ссылаясь на процедурные и политические аргументы.