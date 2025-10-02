Орбан сделал новое возмутительное заявление о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз, ведь в таком случае страны-члены объединения должны будут выплачивать Киеву деньги по различным программам.

Об этом сообщает DR.Dk.

Орбан в очередной раз повторил свои выдумки о войне в случае евроинтеграции Украины.

«Мы хотим стратегического партнерства с Украиной. Членство будет означать, что война войдет в ЕС. В таком случае Евросоюз должен был бы платить Украине деньги. Нам это не нравится», — высказался венгерский премьер.

Он добавил, что членство Украины в Евросоюзе — это якобы много. По словам Орбана, в будущем будет достаточно стратегического партнерства со справедливым соглашением по экономике, энергетике и безопасности.

Напомним, в июле Орбан выступил против вступления Украины в ЕС, заявив, что этот шаг принесет войну в Европу. Политик заявил о росте вероятности мировой войны, и подчеркнул, что Венгрия должна делать все, чтобы не быть втянутой в глобальный конфликт.

В августе издание Politico информировало, будто президент США Дональд Трамп смог использовать свое влияние и убедить Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Дипломаты прогнозировали, что благодаря росту политического давления и влияния американского лидера «безвыходная ситуация» с членством Киева в ЕС может быть решена уже в ближайшие месяцы.