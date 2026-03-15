Орбан сделал новое заявление о "Дружбе" и набросился на Зеленского

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы «украинской нефтяной блокаде» и раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Орбан утверждает, что ситуация с нефтепроводом «Дружба», который он назвал жизненно важным для Венгрии и Словакии, создает энергетические риски.

По его словам, венгерские эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, однако им якобы не предоставляется доступ к нефтепроводу: «Мир и Европа не могут преодолеть нефтяной кризис без помощи дешевой российской нефти», — сказал он.

Орбан также отметил, что Соединенные Штаты начали ослаблять санкции в отношении России, в то время как в Брюсселе «настроения до сих пор не утихли», а Европейская комиссия и канцлер Германии сохраняют ограничения против российской нефти.

Что известно о конфликте по «Дружбе»

Между Украиной и Венгрией продолжается напряженная дискуссия по работе нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Поэтому венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев для переговоров по нефтепроводу «Дружба».

Со своей стороны, в МИД Украины отметили, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы за безвизом.

Президент Украины Владимир Зеленский также не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, прибывшими в Киев.

Ранее сообщалось, что венгерская делегация, самовольно приехавшая в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией.