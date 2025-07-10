Орбан сделал новое заявление о поражении Украины в войне

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что причиной всех проблем Европы стала война в Украине. Якобы ЕС ожидают значительные политические последствия из-за "сожженных на этой войне денег".

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Patrióta, пишет "Фокус".

Политик заявил, что в Европе сложилась провоенная коалиция, которая "диктует политику в Европе". Это, считает Орбан, "очень большая проблема, потому что это плохо для Европы".

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По его мнению, у НАТО возник раскол из-за войны в Украине. Ведь, по его словам, США избрали путь мира, а Европа – путь войны. Более того, нагло добавил он, украинцы якобы поддерживают ту же позицию, получая финансирование. По словам премьер-министра, европейцы уже "спустили" в Украине сотни миллиардов евро и хотят потратить еще больше.

"Все больше заинтересованы в войне и меньше заинтересованы в мире", – подчеркнул Орбан.

По оценке политика "за мир" выступают Турция, США, Венгрия и Словакия. Остальные 25 стран в Европе якобы либо поддерживают войну, либо смирились с такой позицией других. Орбан также раскритиковал стратегию, избранную Украиной и Европой.

"Настанет очень горький момент, когда европейские лидеры - за исключением венгров и словаков - будут вынуждены признать, что они придерживались ложной стратегии и потому потерпели поражение", - высказался венгерский премьер.

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Он заверил, что ЕС и Украина уже проиграли в этой войне, хотя силы обороны удерживают позиции на фронте. Также Орбан нагло заметил, что вперед ведет только прекращение огня. Мол, выиграть войну в Украине на фронте невозможно, а можно ее закончить дипломатическим путем. Впрочем, говорит венгерский политик, для перемирия необходима встреча президентов РФ и США.

Напомним, ранее Виктор Орбан сделал дерзкое заявление о вступлении Украины в НАТО. Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день, считает политик. По его словам, якобы ЕС "безрассудно спешит" с принятием в отношении Киева и рискует войной.

Дата публикации 23:09, 27.06.25 Количество просмотров 48 Изменение позиции Трампа, последствия войны Израиля-Ирана. Мосейчук. Сухенко. Пятница