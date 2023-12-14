Орбан сделал очередное скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Орбан отмечает, что не может поддержать скорую евроинтеграцию Украины.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он сообщил в X.

По его словам, скорейшее вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", – заявил Орбан.

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Заявления Орбана против членства Украины

На днях Орбан придумал новую причину блокирования членства Украины. По его словам, Евросоюз "делает исключение из правил" для Украины по вступлению и "не соблюдает правила" блока, а потому это может обернуться тем, что "ЕС прекратит свое существование".

Кроме того, Орбан назвал Украину "коррумпированной страной". Он якобы против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, "страна не готова к этому". В частности, из-за коррупции.

Орбан также предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

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