Орбан сделал скандальное заявление о деньгах для Украины

Премьер Венгрии высказался о том, мол, НАТО вступает в войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался, что Запад выделяет слишком много средств для Украины. От этого, полагает он, страдает европейский средний класс.

Об этом венгерский политик сказал в интервью одной из радиостанций, сообщает Telex.

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине", — заявил Орбан.

Кроме того, премьер подчеркнул, мол, сейчас для его страны важен вопрос о том, удастся ли Будапешту остаться в стороне от войны в Украине. Потому что, по его словам, "пока в стране существует национально настроенное правительство, Венгрия не будет участвовать в войне".

Орбан выразил мнение, что один из этапов российско-украинских отношений завершился. Однако теперь в него вступает НАТО, заявляет он.

"Мы пришли к тому, что Европа серьезно рассматривает возможность введения войск в Украину, что открыло новую страницу в войне", — подчеркнул Орбан.

Напомним, ранее Виктор Орбан цинично высказался о войне и заявил, что Запад стоит в шаге от отправки своих солдат в Украину. По его словам, его страна находится на стороне мира. Потому он уверен, что со временем европейцы начнут подталкивать свои правительства к этому.

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