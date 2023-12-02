Орбан сделал скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС: Мишель отреагировал

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана подписать "стратегическое партнерство" Украины с ЕС – вместо решения о вступлении.

Об этом сообщает издание Reuters

Глава Евросовета отреагировал на замечания Орбана, заявив, что у ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.

"У нас есть Соглашение об ассоциации с Украиной, которое предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной. В декабре мы проведем глубокие прения с 27 коллегами, чтобы оценить, какое решение мы примем", — сказал он.

Заявление Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос вступления Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру.

По словам Орбана, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

"Венгрия не накладывает вето. Нет вето, Венгрия будет блокировать решение", – заявил Орбан.

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