Орбан сделал скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС: Мишель отреагировал

Украина уже является стратегическим партнером ЕС, говорит Мишель.
Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана подписать "стратегическое партнерство" Украины с ЕС – вместо решения о вступлении.
Об этом сообщает издание Reuters
Глава Евросовета отреагировал на замечания Орбана, заявив, что у ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.
"У нас есть Соглашение об ассоциации с Украиной, которое предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной. В декабре мы проведем глубокие прения с 27 коллегами, чтобы оценить, какое решение мы примем", — сказал он.
Заявление Орбана
Венгерский премьер Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос вступления Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру.
По словам Орбана, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".
"Венгрия не накладывает вето. Нет вето, Венгрия будет блокировать решение", – заявил Орбан.