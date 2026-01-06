Орбан сделал циничное заявление о будущем Евросоюза

Виктор Орбан. / © Associated Press

Европейский Союз может столкнуться с дезинтеграцией и хаосом в руководстве в 2026 году. Впрочем, Будапешт не планирует выход из ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Index.

«Европейский Союз развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве», — высказался Орбан.

По его словам, этот процесс можно остановить с помощью реструктуризации, но его нет. Потому что, говорит Орбан, заинтересованные страны застряли в своих проблемах.

В то же время Орбан заявил, что выход из ЕС для Будапешта был бы неразумным. Комментируя решение Великобритании, он подчеркнул, что это было «смело», но плохо для Центральной Европы.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что его страна не владеет ядерным оружием и не достаточно велика, чтобы покинуть блок, и его выход не будет разумным.

Напомним, ранее Орбан намекнул на войну в Европе уже в 2026 году. По его словам, в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, ядерное оружие «держало народы континента от войны». Впрочем, сейчас, говорит Орбан, формируется «совершенно новый мир».