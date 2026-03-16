Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

Виктор Орбан / © Associated Press

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное циничное заявление о войне в Украине. Он заявил, что украинцы уже давно не могли бы защищаться без поддержки Европы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Орбан цинично заявил, что именно «украинцы хотят продолжать войну». Он добавил, что якобы «они имеют на это право».

«Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу», — написал Орбан.

Скандальный венгерский политик также обвинил Европу в том, что Украина борется против российских оккупантов.

«Если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну. Давно бы уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир», — цинично заявил он.

Антиукраинские заявления Орбана

Виктор Орбан известен своими антиукраинскими заявлениями. Ранее он опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса».

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.

Кроме того, продолжается скандал с нефтепроводом «Дружба», который из-за обстрелов РФ перестал поставлять российскую нефть в Венгрию.

Поэтому венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев для переговоров по нефтепроводу «Дружба».

Со своей стороны в МИД Украины отметили, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы по безвизу.