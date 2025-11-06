Орбан сделал циничное заявление об Украине: чем на этот раз удивил премьер

Виктор Орбан. / © twitter.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, мол, не оказывает поддержки российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.

Об этом он написал в соцсети X.

"Я должен отвергнуть предположение, что Венгрия чем-то обязана Украине. Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. Мы не просили об этом и никогда не будем просить. Безопасность Венгрии гарантируется нашими национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого, к счастью, Украина не является", - дерзко.

Кроме того, венгерский премьер в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС. Орбан в очередной раз цинично заявил, что "это принесет войну в Европу и заберет деньги венгров в пользу Украины".

"Мы считаем, что Евросоюз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной, но без членства в ЕС", - заявил политик.

Премьер Венгрии также добавил, что Будапешт оказал Украине гуманитарную помощь на сумму около 200 миллионов евро, а также продолжает поставлять газ и электроэнергию.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общался с американским коллегой Дональдом Трампом по поводу Виктора Орбана. В частности, блокирование венгерского премьера продвижения Украины в членство в ЕС.

Орбан с ответом не заставил себя ждать и раскритиковал "неблагодарность" Киева за поддержку от Венгрии. Он напомнил о поддержке, которую страна оказывала Киеву с начала полномасштабного вторжения России: от приема беженцев до снабжения электроэнергией.