Орбан сделал возмутительное заявление о переговорах по Украине без Украины

Виктор Орбан.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры с Россией должны вести с позиции силы, а соглашение нужно, между россиянами и американцами.

Об этом венгерский политик заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

"Я считаю, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами. Украинцы потому, что они проиграют эту войну, а европейцы потому, что они слишком вовлечены в этот процесс, чтобы достичь соглашения. На самом деле нужно соглашение между россиянами и американцами", - сказал Орбан.

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По его словам, "сначала должен быть прекращен огонь", затем - долгосрочное стратегическое соглашение о мире. В то же время, отмечает Орбан, "россияне понимают только язык силы, Европа должна быть сильной".

"Мы должны думать не о Путине, а о себе. Мы не измеряем Европу из-за фигуры Путина. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — и с Россией, и против нее. Президент России – это президент России. Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми необходимыми почестями", - высказался.

Он нагло заявил о том, что мол, "Украина не способна стать членом НАТО или ЕС. Журналист уточнил, что то же самое когда-то говорили о Венгрии. Однако Орбан возразил.

"Еще до войны Украина уже была банкротом. В начале 90-х годов украинцы не смогли создать экономически функциональное государство", - дерзко заявил он.

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Напомним, что Виктор Орбан известен своими дерзкими заявлениями об Украине. Недавно он открыто сообщил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Свои намерения он объяснил заботой об венгерских интересах.

Что больше – политик начал кампанию против Украины. Политологи говорят, что его антиукраинская риторика вписывается в схему давнего конфликта Орбана с ЕС. В этой логике Украина и Евросоюз оказываются "на одной стороне баррикады" против Венгрии.

Дата публикации 13:49, 02.06.25 Количество просмотров 134 В Вильнюсе собираются лидеры европейских стран и генсек НАТО! Что произошло?