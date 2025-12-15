Орбан сделал заявление об окончании войны в Украине

Виктор Орбан. / © Associated Press

Завершение войны в Украине никогда не было таким близким — как сейчас. Впрочем, конфискация замороженных российских активов равнозначна объявлению открытой войны России.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook.

По его словам, мир приблизился к миру в Украине благодаря усилиям США. В частности, американский лидер Дональд Трамп. Ведь Европа, добавил он, не смогла сделать это четыре года. Премьер-министр заявил, что ближайшая неделя будет насыщенной и призвал «пристегнуть ремни безопасности».

«Ставки просты: война или мир. Мы еще никогда не были так близки к завершению российско-украинской войны», — заявил Орбан.

Венгерский премьер бросил обвинения в адрес европейских стран. Мол, они двигаются в противоположном направлении и намерены расширить войну.

«У нас нет причин менять позицию Венгрии. У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп — вести переговоры», — написал он.

Орбан в очередной раз заявил, что Будапешт не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, а также не будет посылать деньги и оружие Украине, которые, по его словам, направлены на продолжение войны.

Напомним, ранее Орбан встал на сторону Дональда Трампа, назвав новую стратегию национальной безопасности США «самым важным и интересным документом последних лет». По его словам, о Брюсселе «говорится таким же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас».

В привычной для себя манере венгерский премьер начал запугивать Европу. По его словам, использование замороженных российских активов является "объявлением войны". Орбан также заявляет, что якобы это решение принимается с нарушением европейского права и без согласия Венгрии.