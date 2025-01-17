Орбан сделал заявление об угрозе Украины для ЕС и призвал отменить санкции в отношении РФ

Политик считает, что пора создавать "свободные от санкций" отношения с Москвой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет серьезную экономическую угрозу для Европы. Более того, он цинично высказался о том, что страны не существует.
Об этом венгерский политик заявил в интервью Telex.
Орбан подчеркнул, что готов принять серьезные защитные меры, чтобы, например, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.
"Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Украина не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства", — высказался он.
Премьер-министр подчеркнул, что якобы Европейский союз должен отменить санкции против России. Ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".
"Пора выбросить санкции в окно и создать с россиянами отношения, свободные от санкций", — подчеркнул он.
По словам Орбана, на это нужно время. Мол, в Брюсселе наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя". Премьер также заявил, что для достижения целей экономической политики Венгрии необходим мир, и тогда "придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только сквозь "очки войны".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО. По его словам, США, Венгрия, Словакия и Германия не поддерживают интеграцию Украины в Альянс.
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