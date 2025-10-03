Орбан шокировал причиной, почему Венгрия не хочет быть в одном союзе с Украиной

Виктор Орбан. / © Associated Press

Граждане Венгрии вроде бы не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу. А судьба украинцев - это быть рядом с Россией.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время эфира на Kossuth Radio, сообщила "ЕП".

Он высказался о том, что, мол, "венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами". По словам Орбана, он лично с этим согласен.

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", - подчеркнул он.

Премьер говорит, что судьба венгров гораздо легче, чем у украинцев. Якобы Венгрия и ее народ сочувствуют соседям, которые "героически борются". Однако, подчеркнул Орбан, "мы не хотим с ними общей судьбы". Ведь, по словам венгерского политика, украинская живут рядом с Россией и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.

Орбан подчеркнул, что хочет избавить Будапешт от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – добавил он.

Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества Орбан назвал подлинную опасность для ЕС. По его словам, это угроза экономической стагнации и утрата конкурентоспособности. В то же время, подчеркнул он, Европа "сильнее России".

Также ранее венгерский премьер сделал неожиданное заявление о слабости России. Мол, она не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом смыслах.