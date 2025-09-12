Орбан снова прокомментировал атаку РФ на Польшу: новое заявление разительно отличается от первого

Виктор Орбан. / © Associated Press

Нарушение польского воздушного пространства русскими беспилотниками ночью 10 сентября является неприемлемой ситуацией.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире общественного радио, сообщает RMF FM.

По его словам, Будапешт полностью сочувствует Варшаве, потому что страны являются "историческими союзниками".

"Несмотря на нынешние политические стычки, поляки являются нашими друзьями. Поэтому мы говорим, что не принимаем того, что российские дроны влетели на территорию Польши", - подчеркнул Орбан.

Накануне в Сети Х венгерский политик заявил, что Будапешт выражает полную солидарность с Варшавой "в связи с недавним инцидентом с дроном". Кроме того, "нарушение территориальной целостности Польши" Виктор Орбан назвал "неприемлемым".

Предварительное заявление Орбана

Заметим, первое заявление премьера после атаки дронов РФ на Польшу было довольно неоднозначным и даже вызвало возмущение у главы МИД Радослава Сикорского. Так, Орбан заявил, мол, его политика "призывов к миру" в войне между Украиной и Россией является "умной и рациональной".

"Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец", — подчеркнул Орбан.

Реакция Варшавы на такое высказывание не заставила себя ждать. Ответ Сикорского был резким.

"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что ты должен отступить и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать выплату средств ЕС на оборону, утвердить более строгие санкции против агрессора и отозвать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - написал министр иностранных дел Польши.