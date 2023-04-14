Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление об Украине, назвав ее "страной, не существующей экономически".

Об этом сообщило издание Magyar Nemzet.

Свои скандальные заявления пророссийский премьер Венгрии сделал в контексте европейской военной и экономической помощи. А именно против этого постоянно выступает Будапешт. Орбан отметил, что "по его оценке" война прекратится, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.

" Украина в финансовом смысле не существующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", — сказал глава правительства Венгрии.

По его словам, война в Украине якобы идет только за счет средств партнеров. Орбан говорит, что Европа оплачивает пенсии и зарплаты для педагогов и медиков в Украине, "которой нет в европейской экономике".

"Пока это не так, венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Вот почему плохо, что венгерское меньшинство до сих пор преследуют в Украине", — не обошел венгерский политик украинский закон об образовании.

"Так продолжать до бесконечности нельзя", — заявил он.

Следует отметить, что заявления Орбана фактически повторяют антиукраинские тезисы экспрезидента РФ и муртады действующего главы Кремля Дмитрия Медведева.

Напомним, издание The Guardian пишет, что двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает проекты санкций, которые будут нацелены на людей, связанных с правительством венгерского премьера Виктора Орбана. Законопроект готовится с прошлого года. Вероятно, его подадут в Конгресс уже в мае.

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