Орбан требует переговоров ЕС с Россией по Украине

Орбан настаивает, что Европейский Союз должен следовать США и начать диалог с Москвой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к прямым переговорам между Европейским Союзом и Россией о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщил венгерский журналист Саболч Паньи в соцсети Х (Twitter).

Паньи опубликовал на своей странице письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, адресованное председателю Европейского совета Антониу Кошти. В письме Орбан высказал свою позицию по поводу будущих решений Европейского Союза в отношении Украины.

Письмо было подготовлено накануне важной встречи Европейского совета, которая состоится 6 марта.

"Пока лидеры ЕС сплачиваются вокруг Зеленского, я получил это свежее письмо от Виктора Орбана, в котором он угрожает помешать единству ЕС в поддержку Украины", — журналист заявил, что Венгрия становится "троянским конем" для Трампа, как раньше в отношении Китая и России.

В своем письме Орбан отмечает, что после обсуждения первого проекта выводов, обнародованных 27 февраля, стало очевидно, что между Венгрией и другими странами ЕС существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть.

Орбан настаивает, что Европейский Союз должен следовать США и начать диалог с Москвой.

"Этот подход непримирим с тем, который отражен в проекте выводов. Поэтому я предлагаю не пытаться принять письменные выводы по Украине на специальном заседании Европейского совета", — заявил Орбан, и призвал поддерживать резолюцию Совета Безопасности ООН 2774.

Премьер Венгрии отмечает, что попытка Европейского совета принять письменные выводы относительно Украины может произвести впечатление разделенности ЕС.

Напомним, Орбан сделал громкое заявление о вступлении Украины в Евросоюз.

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