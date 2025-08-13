Орбан цинично высказался о войне в Украине накануне встречи Трампа и Путина

Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично высказался о том, что Россия якобы выиграла войну в Украине.

Об этом венгерский политик заявил в интервью для YouTube-канала Patriot”, сообщает Reuters .

"Мы сейчас говорим так, будто это ситуация войны без конца, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", - нагло сказал он.

По его словам, якобы сейчас вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад признает этот факт.

Вместе с тем глава правительства Венгрии обеспокоен тем, что Европа может быть исключена из переговорного процесса, когда американский и российский лидеры собираются обсудить судьбу Украины.

"Если вы не за столом переговоров, вы в меню", - подчеркнул Орбан.

Напомним, в преддверии запланированного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия стала единственной страной из ЕС, решившей не вставать на сторону Украины. В Европе и в Киеве опасаются, что во время встречи на Аляске Трамп и Путин могут договориться на условиях, которые будут невыгодны Украине.

Впоследствии Орбан объяснил, почему отказался подписать заявление ЕС. По его словам, якобы этот документ диктовал условия для встречи, на которую Европейский Союз не был приглашен.