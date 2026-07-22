Санкции ЕС против России / © ТСН.ua

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Послы Евросоюза предпримут очередную попытку согласовать 21-й пакет санкций против России после смены власти в Венгрии. Однако ряд европейских правительств начал открыто блокировать инициативы для защиты собственных экономических интересов.

Об этом пишет Politico.

Послы ЕС 22 июля снова попытаются завершить согласование 21-го пакета санкций против России. Переговоры проходят после того, как Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, а страны-члены уже смягчили или убрали часть ключевых ограничений, чтобы не затронуть собственные интересы в энергетике, рыбопереработке, банковском секторе и судоходстве.

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Санкции против РФ затрагивают национальные интересы отдельных государств ЕС

За годы Орбан неоднократно угрожал блокировать санкции и фактически давал другим государствам ЕС возможность неформально противостоять более жестким мерам. Однако после прихода к власти Петера Мадяра в Будапеште другие правительства теперь вынуждены открыто объяснять свои возражения.

«Было неожиданностью и разочарованием то, сколько государств-членов затягивало свои действия. Чрезвычайно важно продолжать ужесточать санкции ЕС против России в этот момент, когда Россия начинает ощущать давление войны на свою внутреннюю экономику и общественное восприятие», — сказал финский депутат Европарламента и глава делегации Европарламента по России Вилле Нииностио.

Ожидается, что страны все же достигнут договоренности по пакету, хотя перед окончательным утверждением послам, вероятно, придется согласовать дополнительные уступки. По словам семи собеседников, вовлеченных в переговоры, ряд мер уже ослабили или полностью изъяли из документа.

Пакет, который представила в июне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, должен стать 21-м санкционным раундом ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину. После двух десятков предыдущих пакетов дипломаты признают, что Брюсселю все труднее находить простые цели для новых ограничений, поскольку санкции все чаще затрагивают значительные интересы отдельных государств. Для принятия санкций необходима единодушная поддержка всех 27 стран ЕС.

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«После 20 пакетов больше не осталось легких целей. Вы все чаще сталкиваетесь с интересами отдельных государств-членов, поэтому приходится искать баланс», — сказал участвующий в переговорах дипломат ЕС.

Почему Греция против санкций?

Одним из главных препятствий остается позиция Греции. Афины пока не готовы поддержать 21-й пакет из-за предложенного запрета для компаний ЕС перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны. Греция контролирует крупнейший в мире торговый флот и опасается, что это ограничение отрицательно скажется на греческой компании, использующей танкеры-ледоколы для транспортировки российского СПГ.

Двое знакомых с переговорами дипломатов рассказали, что греческий посол предупредил: введение такой меры может подтолкнуть суда к смене флага и переходу под юрисдикции, где контроль за соблюдением санкций будет еще сложнее.

«Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но то, что демонстрирует эта [проблема с Грецией], мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересами», — сказал четвертый дипломат.

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Вместе с Мальтой и Кипром, Греция не сразу соглашалась и на продление еще на шесть месяцев замораживания предельной цены на российскую нефть на уровне 44,1 дол. за баррель. Страны ЕС решили выиграть время, оставив ограничения замороженными до четверга. Ожидается, что продление санкции будет одобрено, если государствам удастся урегулировать греческое вето относительно перевозок российского СПГ.

Переговоры о санкциях против России усложнила позиция Австрии

Переговоры дополнительно усложнила позиция Австрии, выступившей в защиту Raiffeisen Bank — второго по величине банка страны. Финучреждение уже длительное время добивается компенсации за то, что считает незаконной экспроприацией своих российских активов на сумму 2,44 млрд евро. Речь идет о возможности получить замороженные средства, принадлежащие одному из ведущих московских олигархов.

Вена поднимала этот вопрос при обсуждении нескольких предыдущих санкционных пакетов. В то же время, участники переговоров отметили, что на этот раз оно впервые привело к задержкам на финальном этапе согласования. Еврокомиссия направила Австрии предложение, обещав рассмотреть вопрос в рамках следующего санкционного пакета.

Что изъяли из плана санкций против России?

Другим странам удалось добиться извлечения из предложения плана постепенного отказа от импорта российской рыбы. Это произошло несмотря на возмущение тем, что Россия и дальше ежегодно получает более полумиллиарда долларов от продажи рыбной продукции в ЕС.

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Первоначальный вариант предусматривал запрет на импорт трески, пикши и минтая. Однако от этой идеи отказались после того, как ряд стран выразил опасения по поводу возможного роста цен для потребителей и последствий для рыбоперерабатывающей отрасли ЕС.

В предыдущих версиях санкционного пакета также предлагали ограничения против патриарха РПЦ Кирилла и меры по бывшим военнослужащим российских вооруженных сил.

Болгария выступила против включения Кирилла в санкционный список. Глава РПЦ является известным сторонником войны, которую ведет Москва. Продостережения официально высказала и Италия, в то время как, по словам пятого дипломата ЕС, Ватикан выступал против санкций в отношении главы другой церкви.

«Это солидарность с Папой», — сказал дипломат.

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В конце концов, Кирилла изъяли из окончательного варианта документа.

Франция и Италия, выдающие значительное количество виз гражданам России, также не поддержали ограничения против бывших российских военных. Они заявили, что механизм определения лиц, на которых должны распространяться санкции, еще не готов к практическому применению. В результате, предложенные меры существенно ослабили.

Что будет в 21-м пакете санкций против России?

Несмотря на многочисленные исключения, пакет в нынешнем виде предусматривает отключение еще десятков российских банков от западной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Кроме того, более 250 человек получат запрет на въезд в ЕС — это будет самое большое расширение санкционного списка такого типа с 2023 года.

«Если учесть замораживание предельной цены на нефть и визовые ограничения для военнослужащих, это достаточно амбициозный пакет», — сказал третий дипломат.

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В то же время достигнутые уступки развеяли ожидания, что после ухода Орбана Евросоюзу будет гораздо проще существенно усилить экономическое давление на Москву.

«Орбан был сложным партнером, но он никогда на самом деле не блокировал целые пакеты», — сказал другой дипломат ЕС.

Напомним, по данным Bloomberg, ЕС рассматривает возможность отложить или изменить 21-й пакет санкций против России из-за блокировки со стороны Греции, выступившей против ограничений на перевалку российского СПГ. Среди компромиссов обсуждается двухлетний переходный период, полное изъятие норм по СПГ или отмена всего пакета. В то же время, Евросоюз временно заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44,1 дол. за баррель во избежание роста доходов РФ на фоне дорогих энергоносителей. Консультации послов ЕС по окончательному согласованию продолжаются.

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