Орбан ушел во время голосования лидеров ЕС по Украине: кто "выгнал" его из зала

Стратегия Шольца вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал во время голосования лидеров ЕС о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщают Rolitico и DW со ссылкой на собственные источники.

"Если Орбан действительно не желает соглашаться на начало переговоров о расширении с Киевом, предположил канцлер Олаф Шольц, ему следует подумать о том, чтобы ненадолго покинуть комнату. Шольц адресовал эту рекомендацию венгерскому лидеру перед коллегами из ЕС, собравшимися за круглым столом переговоров на саммите лидеров в четверг", — пишет Рolitico.

Отмечается, что такое предложение не появилось спонтанно, а было согласовано в ходе предварительных обсуждений. Один из чиновников говорит, что венгерский премьер "на мгновение отсутствовал в зале в заранее согласованной и конструктивной манере".

Орбан покинул зал во время голосования лидеров ЕС и таким образом не ветировал решение. Поскольку последнее не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, то оно считается законным, объясняет европейский чиновник.

Великолепная стратегия Шольца, которую описали Рolitico три чиновника, знакомых с событиями, вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами.

"Мы все были удивлены, что это произошло так быстро. У какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и выйти из комнаты, что тот и сделал", — сказал один дипломат ЕС.

Вскоре после этого венгерский премьер опубликовал в соцсети Facebook видеоролик, в котором объяснил, что воздержался от голосования, поскольку не хотел участвовать, как он выразился, в "плохом решении", пишет DW.

Кстати, затем стало известно, что премьер Бельгии Александер де Кроо порекомендовал Орбану "заткнуться и держать язык за зубами". Как оказалось, глава венгерского правительства действительно прислушался к немецкому канцлеру и бельгийскому премьеру и вышел из зала заседаний, именно когда лидеры стран-членов принимали историческое решение об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении.

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС. Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным. Выбор России вместо свободы, дух 1956 года (когда российские танки ездили в Будапешт — ред.) оставил венгерский режим навсегда", – написал в Х депутат Европарламента от Бельгии, бывший премьер страны Ги Верхофстадт.

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Как сообщалось, в Европе представили выводы о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Европейский совет по итогам первого дня работы, 14 декабря, представил заключения саммита.

Известно, что официальные переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся на следующей неделе. По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, это произойдет уже 18 декабря.

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