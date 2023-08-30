Орбан в обход НАТО и Украины предложил соглашение с Путиным: резкая реакция МИД

Украина не торгует территориями и суверенитетом, отмечают в министерстве.

Украинский МИД отреагировал на скандальное заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Киеву следует договориться с Кремлем, но о НАТО Украине следует забыть.

Позицию министерства выразил спикер Олег Николенко.

"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призвал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера", — отмечает представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина не торгует своим суверенитетом. Не сделает этого и мир.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", — добавил он.

Скандальное заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без возвращения в Крым и членства в НАТО.

"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", — сказал Орбан.

Также он заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. Для этого главное количественный ресурс. У агрессорки России он явно больше, отмечает Орбан, чем у Украины.

"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Любой, кто занимается политикой и понимает логику, цифры и данные, знает, что об этом не может быть и речи", — заявил венгерский премьер.

Читайте также: