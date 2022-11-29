Орбан ведет игру с ЕС и использует в ней Украину - Кулеба

Дипломат подчеркнул, что у украинцев нет неприязни к гражданам Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет игру с Европейским Сюзом. Более того — в ней использует Украину как заложницу.

Такое мнение глава МИД выразил в интервью Politico.

Кулеба сказал, что Орбан "ведет свою собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".

Кулеба также обратился к венграм. Дипломат подчеркнул, что у украинцев нет неприязни к гражданам Венгрии. По его словам, "мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями".

"Что бы вы не читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Но нам нужно выиграть эту войну, и в пользу Венгрии победа Украины", сказал Кулеба.

Выходка Орбана с шарфом

Венгерский премьер пришел на товарищеский футбольный матч Венгрия-Греция с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". В ее состав вошли территории Украины и Румынии.

Впоследствии из-за этого посла Венгрии вызвали в МИД Украины. Поступок Орбана в дипучреждении назвали неприемлемым.

Впоследствии венгерский премьер написал, мол, футбол — это не политика. "Не нужно видеть то, чего нет", — заявил он.

В МИД Австрии высмеяли друга Путина и заметили, что такой страны, которую он очертил, не существует уже 100 лет.

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