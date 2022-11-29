Орбан ведет игру с ЕС и использует в ней Украину - Кулеба

Дипломат подчеркнул, что у украинцев нет неприязни к гражданам Венгрии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет игру с Европейским Сюзом. Более того — в ней использует Украину как заложницу.
Такое мнение глава МИД выразил в интервью Politico.
Кулеба сказал, что Орбан "ведет свою собственную игру с Европейским Союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений".
Кулеба также обратился к венграм. Дипломат подчеркнул, что у украинцев нет неприязни к гражданам Венгрии. По его словам, "мы были друзьями, остаемся друзьями и будем друзьями".
"Что бы вы не читали в своих официальных СМИ, никакой неприязни к венграм у украинцев нет. Но нам нужно выиграть эту войну, и в пользу Венгрии победа Украины", сказал Кулеба.
Выходка Орбана с шарфом
Венгерский премьер пришел на товарищеский футбольный матч Венгрия-Греция с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". В ее состав вошли территории Украины и Румынии.
Впоследствии из-за этого посла Венгрии вызвали в МИД Украины. Поступок Орбана в дипучреждении назвали неприемлемым.
Впоследствии венгерский премьер написал, мол, футбол — это не политика. "Не нужно видеть то, чего нет", — заявил он.
В МИД Австрии высмеяли друга Путина и заметили, что такой страны, которую он очертил, не существует уже 100 лет.
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