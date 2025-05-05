Орбан возмутился из-за заявления Зеленского: что не понравилось "другу Путина"

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Премьер-министр Виктор Орбан возмутился из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что он хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство.

Об этом венгерский политик заявил во время заседания парламента, сообщил его спикер Золтан Ковач, сообщает "ЕП" .

Отмечается, что во время дискуссии в парламенте Орбан высказался о том, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Будапешт одобрит его.

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"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", - высказался глава правительства Венгрии.

По словам премьера, эти ожидания не оправдаются. В качестве аргумента Орбан заявил о том, что, мол, вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", - заявил Орбан и призвал венгров высказать свое мнение по поводу вступления Украины во время голосования на "национальных консультациях".

Напомним, на днях Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине. Он цинично сказал о том, что Будапешт якобы потерял несколько миллиардов евро за три года из-за войны. Мол, его страна не имела бы таких экономических проблем, если бы деньги, предоставленные Украине, оставались в европейской экономике.

Украинский президент Владимир Зеленский возмутился действиями Орбана. По его словам, Орбан вовлекает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Действия венгерского премьера, отмечает президент, связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026-го.

Дата публикации 16:30, 05.05.25 Количество просмотров 3 Глючит на всю! В Москве «отрубили» мобильную связь и Интернет