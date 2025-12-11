Орбан встал на сторону Трампа и объявил об "упадке Европы"

Виктор Орбан и Дональд Трамп. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свою полную поддержку США , которые в последние дни беспощадно критикуют ЕС.

Об этом венгерский премьер написал в своем сообщении в Сети Х.

По его словам, новая стратегия национальной безопасности США является «самым важным и интересным документом последних лет». Ведь, отметил Орбан, о Брюсселе «говорится тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас».

«Что посеешь, то и пожнешь. Американцы также видят, что Европа зашла в продолжительный экономический тупик. Слабый союзник не может защитить себя и на него нельзя полагаться в международных делах. Они также видят цивилизационный кризис Европы. Они видят, что европейские цивилизационные ценности, демократия и свободный рынок находятся под угрозой», — сказал он.

Орбан также заявил, что позиция Штатов состоит в том, что «европейские либералы спалили сеть отношений, когда-то существовавшую с Россией, что было ошибкой».

«Подводя итог: Америка имеет четкое понимание упадка Европы. Они видят упадок цивилизационных масштабов, с которым мы в Венгрии боремся уже 15 лет. Наконец мы боремся с этим не самостоятельно», — добавил глава венгерского правительства.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп дал грандиозное интервью изданию Politico. В частности, он разнес Европу и обвинил в слабости и неспособности прекратить войну между Россией и Украиной. По его словам, европейские столицы, прежде всего, сосредоточены на «политической корректности, и это делает их слабыми».

Кроме того, на днях США обновили стратегию нацбезопасности. В документе ключевыми приоритетами стали «дружба с РФ» и главенство интересов Америки. Также отмечается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.