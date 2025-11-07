Орбан встретится с Трампом в Белом доме: The Guardian назвало главную цель визита

Дональд Трамп и Виктор Орбан. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 7 ноября, посетит Белый дом. Политик будет пытаться все же организовать саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским фюрером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Издание пишет, что, по мнению советников Орбана, новая встреча Трампа с Путиным может помочь положить конец войне России против Украины. Кроме того, премьер Венгрии также будет добиваться освобождения от американских санкций против российской энергетики.

Однако, по словам источников, приоритетом Орбана является визит Трампа в Венгрию. В настоящее время глава венгерского правительства сталкивается с беспрецедентным внутренним вызовом со стороны нового лидера оппозиции накануне парламентских выборов, которые должны пройти в апреле 2026-го. Визит Трампа, подчеркивает The Guardian, усилил бы роль Орбана как государственного деятеля и активизировал бы его консервативную базу.

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт к выборам - это главный приоритет. Они будут обсуждать вопросы российского газа, но больше всего Орбана волнуют выборы", - сказал источник в правительственном ведомстве, занимающемся внешней политикой.

Отметим, что американские чиновники заявили, что Трамп четко заявил о своем желании, чтобы вся Европа разорвала энергетические связи с Россией, и отметили, что США наказали другие страны, такие как Индия, за то, что они продолжают покупать российскую нефть.

Политическая аналитика Жужанна Вег заявила, что визит в Вашингтон будет «большой политической услугой» со стороны президента США. Примечательно, что Трамп отсутствовал на всех важных международных мероприятиях в Будапеште, включая ряд конференций CPAC.

«Он (Орбан – Ред.) точно хочет воспользоваться визитом в политическом плане, и это уже очевидно по освещению в социальных сетях. Я не помню ни одной недавней двусторонней встречи, которая бы получила столько внимания в Интернете. Независимо от результата внутри страны это будет представлено как огромный успех, а Орбан будет позиционировать себя как международно уважаемого лидера», – добавила она.

По словам Вег, ключевой вопрос состоит в том, сможет ли Орбан поговорить с Трампом приватно.

"В интересах Орбана было бы показать, что он смог поговорить с Трампом лицом к лицу. Такая встреча может вызвать беспокойство у Украины и ее международных союзников", - добавила аналитика.

К слову, руководитель администрации Орбана Гергей Гуляш заявил, что встреча в Белом доме является «возможностью для двух глав государств определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а потому — к российско-украинскому мирному соглашению».

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал важное условие и сроки саммита Трампа и Путина в Будапеште. По его словам, встреча вроде бы может состояться в любой день. Для этого сторонам нужно "решить еще несколько вопросов".