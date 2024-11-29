Политик снова обвинил Европарламент в якобы заинтересованности в войне.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбана выразил волнение по запуску Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник".

Об этом политик сказал во время интервью государственному радио, сообщает Index.

Орбана высказался о том, что война в Украине стала более опасной, а ситуацию в целом он назвал опасной.

"Мы находимся в сложной ситуации. Мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была столь опасна", — венгерский премьер.

Кроме того, Орбан снова обвинил Европарламент в том, что он якобы хочет усилить интенсивность войны в Украине.

"Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом. Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается", — сказал политик.

Как сообщалось, на саммите ОДКБ 28 ноября диктатор Владимир Путин заявил о серийном производстве ракет "Орешник". По его словам, в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием.

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