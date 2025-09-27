Орбан призвал Зеленского "прекратить преследование Венгрии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал прекратить преследование.

Об этом Орбан написал в соцсети Х.

Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!» — отметил Орбан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании Венгрией разведывательных дронов на украинской территории, назвав такие действия «очень опасными».

Опасность для Будапешта

Владимир Зеленский заявил, что Украина отдает себе отчет, какую именно информацию собирает венгерская разведка на ее территории, и считает такую деятельность угрожающей.

«Это очень важно, что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И я считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи прежде всего для себя», — сказал президент.

Президент не уточнил, какими могут быть последствия для Венгрии.

Ранее Зеленский поручил военным провести полную проверку по поводу нарушения венгерскими дронами-разведчиками воздушного пространства Украины, отметив, что поручил реагировать соответственно.