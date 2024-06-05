Орбан заявил, что граждане Венгрии гибнут на войне в Украине

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, мол, его страна – единственная в Европейском Союзе "чьи граждане гибнут на войне в Украине".

Об этом политик сказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

По словам Обрана, речь идет о венгерском меньшинстве на западной части Украины. Ее представители, говорит венгерский премьер, присоединяются к Вооруженным силам Украины и гибнут на войне. Также политик заявил о "войне на нашей (венгерской — Сов.) границе", поскольку "Венгрия граничит с Украиной"

"В Украине есть венгерские граждане из мадьярского меньшинства, которые воюют на стороне украинской армии и гибнут. Мы единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине. Войну начала Россия, в этом нет никаких сомнений, но мы должны задать себе вопрос, как поступить. Мы находимся на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан также выразил недовольство тем, что союзники разрешили Украине наносить удары по территории агрессорки РФ западным оружием. По его словам, это повлечет за собой "сильную реакцию России". Кроме того, стратегию ЕС в этом вопросе глава венгерского правительства считает "тактически неудачной". Мол, речь идет об игре с огнем.

"Нам следует задать вопрос, в чем состоят стратегические интересы Европы, и призвать к прекращению огня. Все это неправильно, и общественное мнение хочет мира, а не войны", — цинично заявил Виктор Орбан.

Как сообщалось, Виктор Орбан также заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может за один день закончить войну и даже потом начать переговоры.

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