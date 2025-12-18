Орбан заявил, что использование активов РФ сняли с рассмотрения Евросовета: что говорят в ЕС

Виктор Орбан и Владимир Путин. / © Associated Press

В Европейском Союзе опровергают заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о якобы отказе от идеи использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом на условиях анонимности заявил один из европейских чиновников в комментарии «Укринформу».

По словам источника издания, вопрос финансирования Украины за счет активов агрессорки России остается на повестке дня, несмотря на попытки Будапешта подать ситуацию иначе. Именно поэтому заявил венгерский премьер не соответствуют действительности.

«На самом деле предметом обсуждения все еще остается репарационный заем», — заявил европейский чиновник.

По его словам, дискуссии среди европейских чиновников продолжаются.

Официальный представитель ЕС также сообщил «Радио Свобода», что репарационный заем «очень даже остается в повестке дня саммита».

Заявление Орбана

Премьер-министр Венгрии заявил, что вроде бы вопрос замороженных российских активов не будет на повестке дня саммита ЕС. Орбан назвал победой Венгрии. По его словам, Будапешт не возьмет на себя ответственность за кредит, который будет использован для поддержки Украины, и считает, что ЕС также не должен идти по этому пути.

Он также высказался, что якобы Еврокомиссия будет сейчас продвигать идею совместных займов, при этом добавив, что «мы не позволим нашим семьям оплачивать счета за войну в Украине».

По словам главы венгерского правительства, «сегодня утром президент Комиссии объявила, что Комиссия отступила и вопрос о российских активах не будет вынесен на обсуждение».

«Итак, переговоры за кулисами и борьба, которые мы имели вчера вечером, привели к результату, и если я правильно понимаю слова президента Комиссии, сказанные сегодня, и я думаю, что я правильно их понимаю, то она сказала, что российские активы не будут вынесены на обсуждение завтра», — процитировал Орбана.

Напомним, в Брюсселе назревает ключевое соглашение по активам РФ. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что рассмотрение лидеров ЕС вынесено два возможных механизма финансирования: использование замороженных активов или совместные заимствования Евросоюза. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что поддержка Украины является ключевым элементом европейской безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы на достижение соглашения об использовании замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины как «50 на 50». Он говорит, что ЕС должен принять решение по так называемому «репарационному займу», ведь Киеву понадобится финансирование еще как минимум на 2 года после завершения первого квартала 2026 года, когда заканчивается текущий раунд европейской помощи.